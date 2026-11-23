В Курской области за минувшие сутки с 22 на 23 ноября из-за атак ВСУ два человека ранены. В Курске специалисты работают над установкой окон в домах, повреждённых БПЛА 19 ноября. В Кирсанове трое жителей подозреваются в вымогательстве денег у вдовы участника СВО. Липецкую область, а также другие регионы Черноземья накроет метель с мокрым снегом. Об этих и других новостях — в материале chr.aif.ru.

Пострадавшие из-за атак ВСУ в Курской области

Два человека ранены за сутки с 22 на 23 ноября в Курской области из-за атак ВСУ, обошлось без погибших. Сводкой в социальных сетях поделился губернатор Александр Хинштейн.

Какие больницы и поликлиники реорганизуют в Липецкой области в 2027 году? Подробнее

Также, по словам губернатора с 9:00 22 ноября до 9:00 23 ноября над Курской областью сбит 41 вражеский беспилотник различного типа.

Ремонт домов, пострадавших из-за атак ВСУ в Курске

Как сообщил в соцсетях губернатор Александр Хинштейн, специалисты взяли в работу порядка 88 окон в пострадавших домах в Курске, после атаки ВСУ 19 ноября.

По словам главы региона, в ближайшие дни специалисты приступят к установке. Также будет проведена экспертиза наиболее пострадавшего многоквартирного дома. Специалисты убедятся, что в здании нет слишком серьёзных повреждений.

Вымогательство у вдовы участника СВО в Тамбовской области

По версии следствия, в Кирсанове фигуранты вымогали деньги с апреля по август 2026 года у вдовы участника специальной военной операции. В итоге потерпевшая лишилась более 11 миллионов рублей.



Было заведено уголовное дело по пункту «б» части третьей статьи 163 УК РФ «Вымогательство».

Сейчас идёт следствие, подозреваемые под стражей.

Сильная метель в регионах Черноземья 24 ноября

В ночь с 23 на 24 ноября Липецкую область накроет сильный снегопад с мокрым снегом. Также синоптики и спасатели предупреждают о сильном ветре и налипании мокрого снега. Также ненастье коснётся и других регионов Черноземья. Мокрый снег пройдёт также в Белгородской, Воронежской, Орловской, Тамбовской и Курской областях.

Случаи гриппа начали выявлять в Курской области

Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, за неделю с 16 по 22 ноября в Курской области выявлены 5000 случаев ОРВИ. Среди них есть единичные случаи гриппа.

Чеснок, мёд и соленая вода. Помогают ли народные средства от ОРВИ? Подробнее

58,8 % среди заболевших составляют дети. Жителей региона приглашают сделать прививку, а также соблюдать меры профилактики в сезон простуд.

Доходы жителей Орловской области удивили покупательной способностью

По итогам РИА Рейтинга, орловский регион опередил все пять областей Черноземья по покупательной способности доходов населения.

Так, Орловская область расположилась на 14-м месте в России со среднедушевым доходом в 68,2 тысячи рублей в месяц — этой суммы хватало на 2,96 фиксированного набора. Регион превысил общероссийский показатель покупательной способности, составивший 2,87 набора, хотя по размеру денежного дохода уступил среднему уровню по стране — 76,7 тысячи рублей.

При этом, Воронежская область лидирует среди рассматриваемых шести областей по темпам роста реальных денежных доходов.