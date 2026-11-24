Нейропротектор «Брейнмакс» стал первым препаратом, который «Промомед» и представители научного и медицинского сообщества Китая выбрали для совместной работы. Выбор обсудили в Пекине на открытии китайского подразделения группы. Одной из причин стал интерес китайской стороны к уже опубликованным работам о механизме действия препарата.

Какие вопросы заинтересовали китайскую сторону

Профессор Ю. Цзянь, военный врач и генеральный директор Chongqing Ryan Pharmaceutical, рассказал, что его коллеги изучили публикации о лекарстве и хотели бы продолжить исследования в Китае. Он связал интерес к нейропротекторам с тремя вопросами, которые занимают исследователей: как с возрастом сохранить когнитивные функции, как предотвратить тяжелые последствия инсульта и как нагрузки и стресс влияют на работоспособность мозга.

Профессор также допустил, что в перспективе препарат может войти в национальные клинические рекомендации Китая. Такое решение на встрече не принималось. Пока стороны лишь определили, какой препарат хотят изучать. Сроки начала исследования, состав участников и перечень клинических центров компания еще не объявила.

Какую роль сыграет пекинская команда

Организацией международных исследований со стороны группы займется Promomed Peking Pharmaceutical Co., Ltd. В задачи подразделения входят работа с научными партнерами и взаимодействие с китайскими регуляторными органами. Для «Промомеда» проект по «Брейнмаксу» отвечает одной из заявленных целей открытия офиса: получить дополнительные данные о собственных препаратах в сотрудничестве с исследователями из других стран.

Для неврологов, которые следят за этой разработкой, ключевой деталью будущего проекта станет выбор исследовательского вопроса. Последствия инсульта и возрастные изменения когнитивных функций упоминались в одном выступлении, но это разные темы. Какую из них партнеры положат в основу протокола, станет ясно, когда они представят программу исследования.