С начала осени в областную инфекционную больницу Липецка госпитализировали 10 человек с диагнозом «геморрагическая лихорадка с почечным синдромом» (ГЛПС). Это острое вирусное природно-очаговое заболевание, которое в народе называют «мышиной лихорадкой». Основные переносчики инфекции — дикие грызуны: мыши, полёвки и крысы, сообщила глава регионального минздрава Анна Самошина.

Среди заболевших — 8 мужчин и 2 женщины. Почти все пациенты, за исключением одного пенсионера, — молодые люди трудоспособного возраста. География заражений оказалась широкой: половина случаев приходится на Липецк, два человека заразились в Тамбовской области, ещё по одному — в Долгоруковском, Лебедянском и Липецком округах.

На сегодняшний день лечение в инфекционной больнице продолжают два человека. Одна из них — 42-летняя женщина — находится в реанимации.