Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о трагическом инциденте в приграничье. Вражеский беспилотник атаковал трактор в селе Илек Беловского района.

В результате удара погиб мужчина. Ему было всего 48 лет.

Глава региона выразил самые искренние соболезнования семье и близким погибшего, назвав произошедшее чудовищной атакой, которой нет и не может быть никакого оправдания.

Всего за сутки, с 09:00 26 ноября до 09:00 27 ноября, над Курской областью сбили 137 вражеских беспилотников различного типа. По отселённым районам противник 124 раза применил артиллерию, ещё четыре раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.