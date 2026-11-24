Филиал «Россети Центр» — «Курскэнерго» призывает жителей Курской области соблюдать правила безопасности вблизи линий электропередачи. Несоблюдение установленных ограничений может привести к повреждению электросетевого оборудования, нарушению электроснабжения и несчастным случаям с тяжелыми последствиями.

Охранная зона воздушной линии электропередачи — это участок земли и воздушное пространство над ним, ограниченные вертикальными плоскостями по обе стороны от крайних проводов. Ширина охранных зон, установленная Правительством Российской Федерации, зависит от напряжения линии: например, для воздушных линий электропередачи 0,4 кВ она составляет 2 м с каждой стороны, для 110 кВ — 20 м. Высота охранной зоны соответствует высоте опор линии.

В охранных зонах запрещается совершать действия, которые могут повредить электросетевые объекты или создать угрозу для людей. В частности, нельзя:

набрасывать посторонние предметы на провода и опоры ЛЭП, подниматься на опоры;

проводить работы, которые могут повредить электросетевое оборудование или затруднить доступ к нему ремонтных бригад;

самостоятельно выполнять переключения и подключения в электрических сетях;

разводить огонь и устраивать свалки.

В охранных зонах воздушных линий электропередачи напряжением свыше 1 кВ также запрещено размещать гаражи и стоянки машин и механизмов, складывать материалы и проводить мероприятия с массовым скоплением людей.

Отдельные виды работ и проезд крупногабаритной техники допускаются только при соблюдении установленных требований и условий согласования с сетевой организацией.

Особую осторожность необходимо соблюдать при работе сельскохозяйственной и другой крупногабаритной техники вблизи ЛЭП. Перед началом работ следует проверить маршрут движения, высоту машин и оборудования, убедиться, что они не создают угрозы для проводов и опор.

Недавняя трагедия в Курской области еще раз напоминает об опасности нарушения этих правил. По данным следствия, 7 ноября 2026 года 37-летний механизатор сельхозпредприятия убирал сахарную свеклу на поле возле деревни Малогнеушево Рыльского района. Управляя комбайном, он зацепил провод линии электропередачи и получил смертельный удар током. Мужчина погиб на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Водителю следует оставаться в кабине, не касаясь металлических частей машины, и сообщить о происшествии по телефону 112 и в сетевую организацию.

Покидать кабину можно только в случае пожара или другой непосредственной угрозы жизни.

При этом важно не касаться одновременно корпуса машины и земли. Нужно выпрыгнуть из кабины, приземлившись на обе ноги, плотно сомкнутые вместе, а затем удаляться от машины мелкими скользящими шагами, не отрывая ступней от земли и друг от друга. Так называемым «гусиным шагом» следует отойти на расстояние не менее 8–10 метров. Нельзя бежать, делать широкие шаги или прыгать на одной ноге.

Соблюдение правил безопасности при работе вблизи ЛЭП помогает предотвратить повреждение электросетевого оборудования и, самое главное, сохранить жизнь и здоровье людей.

О нарушениях электроснабжения и повреждениях энергообъектов можно сообщить по телефону «Светлой линии»: 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220, бесплатно, круглосуточно) или по единому номеру вызова экстренных служб 112.