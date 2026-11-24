«Курскэнерго» восстанавливает электроснабжение в нескольких населенных пунктах региона.
Неблагоприятные погодные условия — сильный снег и ветер — привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи (ЛЭП), а также к обрывам проводов в некоторых районах Курской области. Это стало причиной технологических нарушений и временного ограничения электроснабжения части потребителей в нескольких населенных пунктах региона.
Энергетики оперативно приступили к устранению последствий непогоды. В зоне особого внимания специалистов — Обоянский, Курский и Солнцевский районы области.
Восстановительные мероприятия будут продолжаться до полного возобновления подачи электроэнергии всем потребителям, пострадавшим из-за непогоды.
В распоряжении филиала находятся резервные источники электроснабжения, которые при необходимости могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.
В «Курскэнерго» действует особый режим работы, осуществляется непрерывный мониторинг метеоусловий и оперативной обстановки, а также информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.
Энергетики обращают внимание жителей на необходимость строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.
Сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:
- В Курске (кроме микрорайонов Северный, пр. Победы и Клыкова). Круглосуточно: +7 (4712) 54-06-91, +7 (4712) 54-09-11 С 17:00 до 8:00: 8-800-550-26-27.
- В районах области и в указанных микрорайонах Курска (филиал «Курскэнерго»). По телефону горячей линии «Светлая линия»: 8-800-220-0-220 (короткий номер 220; бесплатно, круглосуточно). На сайте: https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/