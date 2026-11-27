За сутки, с 09:00 26 ноября до 09:00 27 ноября, над Курской областью сбили 137 вражеских беспилотников различного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По отселённым районам противник 124 раза применил артиллерию, ещё четыре раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

К счастью, никто не погиб. В посёлке Коренево Кореневского района пострадала 69-летняя женщина — её доставили в Курскую областную больницу.

В результате атак также повреждены автомобили в Коренево и Рыльске, два автомобиля, фасад и окна дома в слободе Белой, а в Рыльске ещё и частный дом.