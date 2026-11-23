За неделю с 16 по 22 ноября в Курской области выявлены 5000 случаев ОРВИ, среди них есть единичные случаи гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

58,8 % среди заболевших составляют дети. В структуре циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии (риновирусы, парагрипп, аденовирусы и прочие), на долю которых приходится 97,8 %.

Прививки против гриппа в Курской области уже получили 292 545 человек, в том числе 84 578 детей и 207 967 взрослых.