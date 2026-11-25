За сутки с 24 на 25 ноября в Курской области из-за атак ВСУ обошлось без погибших и пострадавших. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор Александр Хинштейн.

В городе Льгове произошёл обрыв линии электропередач, было нарушено электроснабжение на десяти улицах. Подача электроэнергии восстановлена.

В деревне Новоивановка Рыльского района сгорел дом. В хуторе Звягин повреждён автомобиль.

В селе Песчаное Беловского района повреждена кровля дом.

В посёлке Доброе Поле Хомутовского района повреждены кровля, потолок, входная дверь дома.

Всего с 9:00 24 ноября до 9:00 25 ноября над Курской областью сбито 76 вражеских беспилотников различного типа. 44 раза враг применил артиллерию по отселённым районам. Пять раз беспилотники атаковали курскую территорию с помощью взрывных устройств.