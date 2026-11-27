В Курске состоялся матч регулярного чемпионата мужской баскетбольной Суперлиги, в котором местные «Русичи» принимали тамбовчан.

Новость по теме Курские баскетболистки выиграли в Омске

Ключевой в матче стала вторая четверть, которую хозяева паркета выиграли с преимуществом в 20 баллов. Финальная сирена зафиксировала успех курян со счётом 75:62.

Следующую игру Курские баскетболисты проведут 29 ноября против команды из Ижевска.