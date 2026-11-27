В Липецкой областной больнице провели уникальную операцию 64-летней женщине с тяжелейшей патологией: почти весь её желудок через отверстие для пищевода сместился в грудную клетку. Об этом рассказали в региональном минздраве.

Заведующий отделением хирургии Павел Сундеев уточнил, что случай оказался особенно сложным: в грудной полости находились не только часть желудка, но и практически весь орган вместе с двенадцатиперстной кишкой. Всё началось с небольшой грыжи, которую врачи обнаружили ещё 8 лет назад, однако пациентка не стала лечиться. Запущенное заболевание поставило её на грань спонтанного разрыва пищевода и угрожающих жизни осложнений.

Оперировал липчанку один из лучших хирургов страны Александр Аллахвердян — заслуженный врач России, доктор медицинских наук. В Липецк он приехал, чтобы обучать студентов медвуза и делиться опытом с местными медиками. По словам профессора, такие состояния часто осложняются разрывами нижней трети пищевода, ущемлением стенок желудка или тонкой кишки с развитием гнойно-септических осложнений: «Это тяжелейшая категория больных».

За свою практику Александр Аллахвердян выполнил 8,5 тысячи операций на органах грудной клетки и брюшной полости. Много стажировался и оперировал в Европе. Уникальность этой операции профессор объяснил отказом от открытых доступов: «Несмотря на большой объём смещённых органов, мы полностью восстановили анатомические соотношения, чтобы предотвратить возможные рецидивы».

Липецкие хирурги, по словам Сундеева, занимаются такими грыжами более 25 лет, но каждый приезд столичного доктора приносит что-то новое: «Учиться у такого специалиста — большая удача для наших врачей, возможность перенимать новые методики и расти профессионально».