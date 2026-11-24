«Орелэнерго» восстанавливает электроснабжение потребителей, пострадавших от непогоды.

Неблагоприятные погодные условия — мокрый снег и порывистый ветер — привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи (ЛЭП) из-за пределов охранных зон энергообъектов, а также к обрывам проводов. Это стало причиной локальных технологических нарушений на ЛЭП и временного ограничения электроснабжения части потребителей в нескольких районах Орловской области.

Энергетики «Орелэнерго» оперативно приступили к ликвидации последствий стихии. В зоне особого внимания энергетиков — Верховской, Ливенской, Должанский, Покровский и Колпнянский районы, где непогода нанесла наибольший ущерб. Восстановительные мероприятия будут продолжаться до полного возобновления подачи электроэнергии всем потребителям, пострадавшим из-за непогоды.

В «Орелэнерго» действует особый режим работы, осуществляется непрерывный мониторинг метеоусловий и оперативной обстановки, а также информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти. В распоряжении филиала также находятся резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

Энергетики обращают внимание жителей на необходимость строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе восьми метров, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно: