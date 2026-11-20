Студент из Орла признан виновным в оправдании терроризма после публикации в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Публикацию учащийся одного из учебных заведений города разместил в мессенджере в июне 2024 года. В ней содержалась положительная оценка действий одного из террористов.

Было возбуждено и расследовано уголовное дело по части второй статьи 205.2 УК РФ «Оправдание терроризма».

Суд признал студента виновным и оштрафовал его на 40 тысяч рублей. Также молодому человеку запретили на два года заниматься размещением информации в электронных сетях и работать администратором сайтов.