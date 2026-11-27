Алексей Лихачев оценил возможную конфигурацию плавучей АЭС для Брунея – два реактора по 55 МВт. «Росатом» изучил энергосистему страны и готов предложить ей малую плавучую станцию. В госкорпорации считают, что такой формат может быть востребован с учетом параметров энергосистемы Брунея.

«Я думаю, что сейчас на переговорах эта тема будет подниматься. И если будет желание наших партнеров, то мы предложим, конечно, целый комплекс мероприятий, обычный наш подход — начиная с формирования общественного мнения, кадрового потенциала, инфраструктуры государственной, такого поэтапного выхода уже на обладание атомной промышленностью», – сказал Алексей Лихачев. Вопрос о станции может войти в повестку переговоров. При интересе партнеров корпорация готова предложить поэтапную подготовку страны к развитию атомной отрасли.

Обсуждению возможной станции предшествовали контакты на межминистерском уровне и консультации внешнеполитических ведомств. Бруней выразил интерес к атомной энергетике в целом. Специалисты «Росатома» изучили местную энергосистему, чтобы определить, какое решение может соответствовать ее параметрам.

Бруней – единственная экономика АТЭС, с которой госкорпорация пока не работает, уточнил Лихачев. Для сравнения: первый экспортный контракт на плавучие блоки «Росатом» уже заключил с Индонезией. Договор, подписанный в середине октября, касается двух блоков ПЭБ-100 общей мощностью 200 МВт с реакторными установками семейства РИТМ. Для Брунея «Росатом» рассматривает иной вариант: плавучую станцию с двумя реакторами по 55 МВт.