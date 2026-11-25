В Тамбовской области сняли ограничения движения на Р-22 «Каспий». Об этом сообщили в Министерстве автомобильных дорог и транспорта региона.

Ранее меры вводились из-за гололёда и сильного ветра. Ограничения для грузового и пассажирского транспорта действовали с 5:00.

Сейчас движение на участке с 445-го километра (Липецкая развязка) до 342-го километр (граница с Рязанской областью) восстановлено в полном объёме.

Погода может меняться в течение дня. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, выполнять требования дорожных знаков и по возможности воздержаться от дальних поездок до улучшения погоды.