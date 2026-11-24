Суд оставил в силе взыскание с «РКС-Тамбов» более 4,6 миллиона рублей за загрязнение ручья Ближний Колов в микрорайоне Майский. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Тамбовской области.

Специалисты выяснили, что сточные воды попали в водоём из канализационной насосной станции. Инцидент случился в районе улиц Коломенская и Кедровая.

Лабораторные исследования проб, отобранных в июле и в августе 2025 года, подтвердили загрязнение воды, в которой обнаружено превышение нормативов по биохимическому потреблению кислорода, аммоний-иону и фосфат-иону.

По иску прокуратуры Тамбовской области суд первой инстанции удовлетворил требования о взыскании причиненного вреда.

ООО «РКС-Тамбов» подало апелляцию, однако девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение в силе.