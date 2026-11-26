В Тамбовской области водитель оплатил 315 тысяч рублей штрафов только после ареста грузовика. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП РФ по региону.

В отношении мужчины было возбуждено 63 исполнительных производства. Сотрудник службы предупредил жителя о долге и принудительном взыскании в случае неоплаты, однако мужчина так и не выплатил сумму.

В итоге пристав наложил арест на его грузовой автомобиль. Осознав серьезность ситуации, мужчина оплатил задолженность в полном объеме, а также исполнительский сбор. Арест с автомобиля снят.