В Тамбовской области из-за гололёда и сильного ветра 25 ноября ограничили движение грузового и транспорта, перевозящего пассажиров на участке трассы Р-22 «Каспий». Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Речь идёт об отрезке с 445 километра (Липецкая развязка) до 342 километра (граница с Рязанской областью). Легковым машинам рекомендовано снижать скорость 40 км/ч.

По данным синоптиков, 25 ноября в регионе облачно. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.