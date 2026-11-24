В Курске зданию областного арбитражного суда требуется капитальный ремонт, в частности — привести в порядок нужно фасад и крышу. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн, который встретился с гендиректором судебного департамента при Верховном суде РФ Геннадием Лопатиным.

Напомним, здание арбитражного суда пострадало при атаке БПЛА, случившейся 19 ноября. Повреждения устранили, однако здание всё ещё требует капитального вмешательства.

Геннадий Лопатин пообещал оказать поддержку в капитальном ремонте здания суда к 1000-летию Курска.

Также в областном центре идёт подготовка участка для возведения нового здания областного суда.