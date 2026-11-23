Доходы жителей Орловской области удивили покупательной способностью. По итогам РИА Рейтинга, регион опередил все пять областей Черноземья.

Так, Орловская область расположилась на 14-м месте в России со среднедушевым доходом в 68,2 тысячи рублей в месяц — этой суммы хватало на 2,96 фиксированного набора. Регион превысил общероссийский показатель покупательной способности, составивший 2,87 набора, хотя по размеру денежного дохода уступил среднему уровню по стране — 76,7 тысячи рублей.

Среднедушевой доход в Белгородской области достиг 66,9 тысячи рублей в месяц, или 2,85 фиксированного набора. В Липецкой области показатель составил 2,71 при доходе 62,9 тысячи рублей, в Воронежской — 2,58 при доходе в 65,7 тысячи рублей.

В Курской области среднедушевой доход составил 62,6 тысячи рублей, или 2,46 фиксированного набора. В Тамбовской области — 55,7 тысячи рублей, или 2,34 набора.

Также отметим, что по покупательской способности доходов населения Белгородская область расположилась на 19-й строчке, Липецкая — на 22-й, Воронежская — на 30-й, Курская — на 41-й, а Тамбовская — на 49-й.

При этом, Воронежская область лидирует среди рассматриваемых шести областей по темпам роста реальных денежных доходов.